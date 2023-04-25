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Федун о 4:3 в матче «Спартак» – «Краснодар»: «У меня все эмоции закончились. Прекрасная игра, нервотрепка до самого конца. Отмечу уверенное судейство Безбородова, что бывает нечасто»

Федун о 4:3 в матче «Спартак» – «Краснодар»: «У меня все эмоции закончились. Прекрасная игра, нервотрепка до самого конца. Отмечу уверенное судейство Безбородова, что бывает нечасто»

Московская команда уступала со счетом 0:2 и 2:3, но одержала победу 4:3.  – Какие могут быть эмоции после такого матча вообще? У меня все эмоции закончились, ха-ха.

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