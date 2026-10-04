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Похвальное слово массовой культуре. К 65-летию со дня смерти писателя Николая Шпанова

Похвальное слово массовой культуре. К 65-летию со дня смерти писателя Николая Шпанова

2 октября 1961 года умер Николай Шпанов – один из стоявших у истоков приключенческого и детективного жанров в советской литературе.

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