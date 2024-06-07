Не Америкой единой: пятую часть всей мексиканской текилы - в Россию!

Вице-президент Национальной палаты перерабатывающей промышленности Мексики Карлос Баррера Ромеро во время посещения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подтвердил агентству ТАСС большой интерес его страны к расширению поставок на российский рынок.
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