Стало известно, где Рианна собирается рожать своего третьего ребенка

Певица призналась, что для нее важнее всего. Рианна продемонстрировала свою беременность и в Каннах LEGION-MEDIA37-летняя Рианна, которая в настоящее время вынашивает третьего ребенка, определилась с местом грядущих родов.
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