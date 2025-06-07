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Стало известно, где Рианна собирается рожать своего третьего ребенка

Стало известно, где Рианна собирается рожать своего третьего ребенка

Певица призналась, что для нее важнее всего. Рианна продемонстрировала свою беременность и в Каннах LEGION-MEDIA37-летняя Рианна, которая в настоящее время вынашивает третьего ребенка, определилась с местом грядущих родов.

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