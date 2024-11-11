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США запретили TSMC поставки чипов для китайских клиентов

США запретили TSMC поставки чипов для китайских клиентов

Согласно сообщениям Reuters, Министерство торговли США издало приказ тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) о немедленном прекращении поставок передовых микросхем китайским клиентам.

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