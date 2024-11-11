США запретили TSMC поставки чипов для китайских клиентов

Согласно сообщениям Reuters, Министерство торговли США издало приказ тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) о немедленном прекращении поставок передовых микросхем китайским клиентам.
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