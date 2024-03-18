⚡️Минтруда отчитались президенту, о повышение средней ЗП для удалённых профессий до 70 тыс. руб Рост зарплат только за январь 2024г составил 167%.
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⚡️Минтруда отчитались президенту, о повышение средней ЗП для удалённых профессий до 70 тыс. руб Рост зарплат только за январь 2024г составил 167%.