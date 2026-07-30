В Совфеде высказались о шансах на санкции Армении против России ради членства в ЕС

Армения не станет вводить санкции против России ради членства в Европейском союзе (ЕС). Такое предположение сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, его высказывание приводит NEWS.
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