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Ученые предупредили об опасности живых новогодних елок

Ученые предупредили об опасности живых новогодних елок

Деревья оказались источниками летучих токсинов.Ученые из Национального института стандартов и технологий США (NIST) проанализировали влияние летучих органических соединений (ЛОС), выделяемых живыми рождественскими и новогодними елками, на состав воздуха в доме.

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