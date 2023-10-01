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Кредитная история и способы её улучшить: как новый закон поможет должникам с просрочкой

В России рассматривается законопроект, который может серьёзно облегчить жизнь должникам по кредитам. Его авторы предлагают разрешить оплачивать сначала проценты и тело долга, и уже потом – неустойку банку.

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