В центре Челябинска обрушились ремонтные леса на памятнике архитектуры

Ремонтные конструкции на доме в центре Челябинска не выдержали напора стихии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с сильным ветром произошло частичное разрушение ремонтных лесов на пересечении улицы Кирова и проспекта Ленина.