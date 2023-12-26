В центре Челябинска обрушились ремонтные леса на памятнике архитектуры

Ремонтные конструкции на доме в центре Челябинска не выдержали напора стихии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с сильным ветром произошло частичное разрушение ремонтных лесов на пересечении улицы Кирова и проспекта Ленина.
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