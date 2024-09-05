FESCO привезла во Владивосток уникальную коллекцию ювелирного искусства Фаберже

4 сентября в Главном корпусе Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева при поддержке Государственной корпорации «Росатом» и Транспортной группы FESCO («Группа», «FESCO», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») состоялось открытие выставки «Эпоха Фаберже.
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