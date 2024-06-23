Становится всё более очевидным, что проект «Зеленский» США скоро закроют. Сообщают, что наиболее подходящим кандидатом на место президента Украины в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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