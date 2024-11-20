Песков: Запад пытается использовать Украину для нанесения поражения РФ

АЖ

Александр Жигилий

Так можно весь Запад поставить на место раз и навсегда и без ядерного оружия! Запустить ракеты "Алабуга" и взорвать над базами тех стран ,, что дали ракеты Украине со спутниковыми координатами! Ущерба их инфраструктуре и гибели даже военных не будет никакой, но вся их электроника ( то есть управление) будет сожжена и выведена из строя надолго- все управление и связь войсками будут разрушены- ЗАПОМНЯТ РАЗ И НАДОЛГО, о том КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН!!! ТАМ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО ТЕХ, КТО СИЛЬНЕЕ ИХ!!! НАДО ДЕЛАТЬ УМНО, НО И СИЛЬНО- ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ!!!