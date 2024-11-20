Западные политики пытаются использовать Киев как инструмент для нанесения стратегического поражения РФ, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о разрешении ударов по территории РФ дальнобойным оружием.
Песков: Запад пытается использовать Украину для нанесения поражения РФ
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АЖ
Александр Жигилий
Так можно весь Запад поставить на место раз и навсегда и без ядерного оружия! Запустить ракеты "Алабуга" и взорвать над базами тех стран ,, что дали ракеты Украине со спутниковыми координатами! Ущерба их инфраструктуре и гибели даже военных не будет никакой, но вся их электроника ( то есть управление) будет сожжена и выведена из строя надолго- все управление и связь войсками будут разрушены- ЗАПОМНЯТ РАЗ И НАДОЛГО, о том КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН!!! ТАМ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО ТЕХ, КТО СИЛЬНЕЕ ИХ!!! НАДО ДЕЛАТЬ УМНО, НО И СИЛЬНО- ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ!!!
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