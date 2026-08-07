Смотрины «Ак Барса»: понятно, что команда Гатиятулина в сезоне будет другой

«Ак Барс» впервые с 2019 года не выиграл у «Нефтяника» в основное время. Пока звезды раздавали автографы, на льду кипела другая жизнь: перестановка Гатиятулина, два быстрых гола, вратарская загадка и дебют Гатиятулина-младшего в четвертом звене.
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