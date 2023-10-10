Пушков указал на серьезность заявления генерала Милли о конфликте с Россией

Важно серьезно относиться к словам недавно ушедшего в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о вероятности начала прямого конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие.
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