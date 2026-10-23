МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. Отправляясь в путешествие по Вьетнаму, многие иностранные путешественники восхищаются не только пейзажами, прекрасной природой или богатой кухней страны, но и гостеприимством местных жителей, которое порой проявляется в неожиданных вещах.