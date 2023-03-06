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Майер забил в дебютном матче за «Нью-Джерси» – «Аризоне». У него 53 очка в 58 играх

Майер забил в дебютном матче за «Нью-Джерси» – «Аризоне». У него 53 очка в 58 играх

Форвард «Нью-Джерси» Тимо Майер забросил шайбу в матче с «Аризоной» (5:4 ОТ), открыв счет на 10-й минуте.

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