Россиянам посоветовали четко ограничить траты на Новый год

Финансовое планирование, особенно в праздничный период, включает определение оптимального бюджета для подарков Об этом в интервью RT заявила Ольга Матвеева, финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5, Она отметила, что для гармоничного сочетания затрат на приятные приобретения с повседневными нуждами необходимо заранее определить допустимый предел расходов на праздники.
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