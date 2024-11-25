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Россиянам посоветовали четко ограничить траты на Новый год

Россиянам посоветовали четко ограничить траты на Новый год

Финансовое планирование, особенно в праздничный период, включает определение оптимального бюджета для подарков Об этом в интервью RT заявила Ольга Матвеева, финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5, Она отметила, что для гармоничного сочетания затрат на приятные приобретения с повседневными нуждами необходимо заранее определить допустимый предел расходов на праздники.

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