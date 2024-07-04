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Царьград

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Популярный челябинский автобус пять дней будет ходить не по своему маршруту

Популярный челябинский автобус пять дней будет ходить не по своему маршруту

Виноваты аварийные работы сетей водоснабжения на Лесопарковой.Популярный челябинский автобус №2, проходящий по нескольким ключевым городским улицам, временно изменил маршрут.

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