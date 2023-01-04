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Сон и Кейн забивали вместе в 34 матчах АПЛ. Они обошли Салаха и Мане по этому показателю

Харри Кейн и Сон Хын Мин забивали вместе в 34 матчах АПЛ. В матче 19-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:0) Сон Хын Мин отметился забитым голом, а Харри Кейн оформил дубль.

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