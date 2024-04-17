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Закон, порядок, государство

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Экипажи штурмовой авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении

Экипажи штурмовой авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении

По результатам объективного контроля, все заданные цели успешно поражены. .

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