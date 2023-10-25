ВС РФ уничтожили пять бронемашин и более 125 боевиков ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 25 октября сообщил, что российские военнослужащие подавили более 30 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив пять бронемашин и более 125 украинских боевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии