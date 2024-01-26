Nasdaq: в Европе боятся последствий конфискации активов РФ

Европейский союз вряд ли конфискует активы российского Центрального банка, несмотря на то что G7 планирует обсудить законность подобных шагов, пишет сайт Nasdaq, ссылаясь на неназванных европейских чиновников.
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