В Севастополе прекращено движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
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