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Ребенок боится учителя: что стоит за страхом и как ему помочь

Ребенок боится учителя: что стоит за страхом и как ему помочь

Ребенок может испытывать тревогу перед конкретным педагогом по разным причинам. Иногда школьник боится строгого замечания, иногда переживает из-за ошибок или оценок, а в некоторых случаях ему просто трудно привыкнуть к требованиям нового взрослого.

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