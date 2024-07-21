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Царьград

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Два автобуса в Кемерове будут ходить по измененному маршруту

Два автобуса в Кемерове будут ходить по измененному маршруту

Об изменении схемы движения автобусов сообщили в администрации областного центра.Уже с понедельника, 22 июля, на неопределенный срок изменится схема движения двух автобусных маршрутов.

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