В Петербурге Центр «Э» задержал москвичку, испортившую плакат на патриотичной фотовыставке «Вместе к Победе».
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В Петербурге Центр «Э» задержал москвичку, испортившую плакат на патриотичной фотовыставке «Вместе к Победе».