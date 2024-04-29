Кадыров назначил своего 16-летнего сына куратором Российского университета спецназа в Чечне

По словам главы республики, Адам «тесно знаком» с работой университета, поэтому справится с новыми обязанностямиГлава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что решил назначить своего сына, 16-летнего Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе.
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