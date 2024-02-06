Кабриолет Mercedes-Benz CLE вышел вслед за купе

Кабриолет Mercedes-Benz CLE вышел вслед за купеВ прошлом году компания Mercedes-Benz выпустила внеклассовое купе CLE, призванное заменить сразу две модели — двухдверки C-класса и E-класса, заняв промежуточное положение.
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