Rosneft CEO: China Calls The Shots in Oil Markets, Not OPEC

China and its crude oil buying behavior in the spring and summer have stabilized global oil markets as Beijing, not OPEC, is calling the shots now, according to Igor Sechin, chief executive of Russia’s biggest oil producer Rosneft.
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