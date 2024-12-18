Где в курганских аптеках продают препарат, на дефицит которого жалуются россияне

В ряде аптек Кургана исчез из продажи «Натрия хлорид» (физраствор) во флаконах. Накануне на нехватку препарата жители регионов страны пожаловались в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», в ряде городов дефицит подтвердился.
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