В Иркутской области силовики пресекли работу крупнейшей нарколаборатории

Региональное ГУМВД рассказало об успешной операции по пресечению крупнейшей нарколаборатории в Иркутской области, задержаны двое фигурантов, изъяты десятки килограмм синтетического наркотика N-метилэфедрона в большом количестве, там заявили следующее: «Сотрудниками ГУНК МВД России, оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке спецназа «Гром» пресечена деятельность по производству синтетических наркотиков».