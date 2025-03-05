«Сибирь и Дальний Восток окажутся в морозной ловушке»: Вильфанд рассказал, каким будет март в России

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Погода в марте в России «расколется» на два фронта: в европейской части страны будет аномально тепло (до +10°C), а в части Сибири и Дальнем Востоке холодная погода будет преобладать.
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