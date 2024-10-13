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«Не будите зверя»: Медведев напомнил о «разделах Польши» генералу Анджейчаку, грозившему ударить по Санкт-Петербургу

«Не будите зверя»: Медведев напомнил о «разделах Польши» генералу Анджейчаку, грозившему ударить по Санкт-Петербургу

Дмитрий Медведев призвал Варшаву вспомнить «разделы Польши» и не «будить зверя» в лице России. Таким образом он прокомментировал угрозу польского отставного генерала Раймунда Анджейчака ударить по Санкт-Петербургу.

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