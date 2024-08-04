ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Vlasov
    Были цеха. Русский надо знатьКрупный пожар раз...
  • Eduard
    "Высокопоставленые крысы"СМИ узнали о бунк...
  • Eduard
    Так и написано"Бункера для крыс"!СМИ узнали о бунк...

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх