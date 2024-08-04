Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.
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