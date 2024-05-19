WP предупредила о последствиях для Зеленского после истечения его полномочий

Украинский лидер Владимир Зеленский после истечения срока его полномочий в качестве главы государства 20 мая станет уязвим для критики, в том числе, из-за «монопольного» влияния главы офиса президента Андрея Ермака.
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