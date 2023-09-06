Украинский флаг на Красной площади

"а надо было ногой и с размаху,что бы визг был на всю вселенную" И не один раз, чтоб запомнила на всю жизнь!

Надежда

Бесят эти продажные шкурки, готовые за обещанный "пряник" завернуться в сине-желтую тряпку и пройтись по людным улицам!( Если бы эта гнусь понимала, что ей наваляют по полной, то не пошла бы, а так как мерзавка уверена, что самое большее, что ей грозит-это штраф, то чё ж не позлить русских!((