Помню, как эта история наделала много шума. Над Красной площадью таджики запустили флаг Украины Казалось бы, ну шарики над сердцем столицы.
Украинский флаг на Красной площади
Комментарии
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Александр Салтановский
"а надо было ногой и с размаху,что бы визг был на всю вселенную" И не один раз, чтоб запомнила на всю жизнь!
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12 час.
карюкалов вячеслав
!!!
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8 час.
Надежда
Бесят эти продажные шкурки, готовые за обещанный "пряник" завернуться в сине-желтую тряпку и пройтись по людным улицам!( Если бы эта гнусь понимала, что ей наваляют по полной, то не пошла бы, а так как мерзавка уверена, что самое большее, что ей грозит-это штраф, то чё ж не позлить русских!((
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5 час.
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