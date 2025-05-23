Цыбульский live: итоги недели

Представляем новый выпуск проекта Цыбульский Live.В этом выпуске:— Что ждёт набережную Седова в Соломбале? — Как будут решаться системные проблемы рыбопромышленников? — В Архангельске пройдёт форум «Земляне».
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