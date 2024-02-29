В Туле подорожали комнаты, сдаваемые в аренду

В России увеличивается спрос на съемные комнаты, как и их стоимость. Например, в Туле комнаты, сдаваемые в аренду, подорожали на 6,6%, о чем говорится в новом исследовании федерального портала "Мир квартир".
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