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Фридрих Мерц: возможный канцлер Германии объявляет войну России?

Фридрих Мерц: возможный канцлер Германии объявляет войну России?

Фридрих Мерц, вероятный будущий канцлер Германии, вызвал резкую реакцию своими высказываниями о России в бундестаге.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Мерца выбрали граждане Германии. Именно их мнение он представляет, именно они понесут ответственность за возраждающийся фашизм!
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23 час.
Eduard
В Европе постоянно врут и подменяют поеятия.Они не вправе касаться даже слова&quot;Украина&quot;,потрму что она к ним не входит.Африка кстати тоже не в ЕС.Всё это дураченье населееия,пропаганда лжи,когда выдают одно за другое! Но именно Россия эту подлость может остановить!
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23 час.
Eduard
Фашистам Германии бы заниматтся своими территориями что Польша украла,а не Украиной!
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23 час.
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