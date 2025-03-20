Мерца выбрали граждане Германии. Именно их мнение он представляет, именно они понесут ответственность за возраждающийся фашизм!

Eduard

В Европе постоянно врут и подменяют поеятия.Они не вправе касаться даже слова"Украина",потрму что она к ним не входит.Африка кстати тоже не в ЕС.Всё это дураченье населееия,пропаганда лжи,когда выдают одно за другое! Но именно Россия эту подлость может остановить!