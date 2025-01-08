Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать квартиру на проспекте Обуховской Обороны днем 7 января. Там нашли тела двух молодых петербурженок.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать квартиру на проспекте Обуховской Обороны днем 7 января. Там нашли тела двух молодых петербурженок.