Словацкие перевозчики приостановили забастовку на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии, который заблокировал движение на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной, заявил, что приостанавливает забастовку и планирует встретиться с властями для обсуждения сложившейся ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии