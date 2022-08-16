Активная подготовка к зиме ведётся на объектах ЖКХ Хабаровского края

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Дарий Тюрин поручил главам районов обеспечить своевременное выполнение ремонтных работ и получение паспортов готовности к предстоящему отопительному периоду.
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Дарий Тюрин поручил главам районов обеспечить своевременное выполнение ремонтных работ и получение паспортов готовности к предстоящему отопительному периоду.
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