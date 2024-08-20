WSJ: глава политбюро ХАМАС Синвар считает переговоры по Газе блефом

REUTERS/Reuters TV Очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа является "блефом", с помощью которого Израиль хочет выиграть время для проведения военной кампании, заявил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии