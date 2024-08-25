Во Франции задержан подозреваемый в поджоге автомобилей у синагоги

Франция борется с террором после инцидента в синагоге в департаменте Эро. По словам премьер-министра Габриэля Атталя, более 200 сотрудников полиции и жандармов задействованы в поисках виновника поджога автомобилей, в одном из которых находился взорвавшийся баллон с пропаном.