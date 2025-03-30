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Продюсер Дворцов сравнил Наталью Штурм с Бритни Спирc из-за "странных" видео

Продюсер Дворцов сравнил Наталью Штурм с Бритни Спирc из-за "странных" видео

Наталья Штурм снова оказалась в центре обсуждений. Ярках звезда 90-х регулярно публикует в соцсетях "странные видео", на которых исполняет откровенные танцы и часто говорит путано, наталкивая подписчиков на мысли о ее неадекватности.

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