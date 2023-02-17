В очередь на могилизацию...

"Присвоить 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Эдельвейс" и в дальнейшем именовать ее - 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины".
"Присвоить 10 отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Эдельвейс" и в дальнейшем именовать ее - 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины".
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