Россия лишает Киев возможности для терактов — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, что делают, и по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины, снижая способность киевского режима совершать теракты.
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