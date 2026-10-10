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«Я поцеловал его и сказал спасибо»: Де Дзерби удивил признанием после удаления Бентанкура в матче с «МЮ»

«Я поцеловал его и сказал спасибо»: Де Дзерби удивил признанием после удаления Бентанкура в матче с «МЮ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби удивил футбольную общественность неожиданной реакцией на удаление полузащитника Родриго Бентанкура в концовке матча 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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