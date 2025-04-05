AP: Гретцки посетит матч «Вашингтона» из-за цели Овечкина побить его рекорд

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки решил посетить игру Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием команды «Вашингтон Кэпиталз», капитан которой Александр Овечкин стремится побить его рекорд, сообщило агентство Associated Press (AP).
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